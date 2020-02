Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Varel - Bargeld entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstagvormittag, 18.02.2020, in der Zeit von 07:45 - 10:30 Uhr aus einem Haus in der Bockhorner Straße Bargeld. Nach bisherigem Sachstand wurde das Objekt über die Haustür betreten und dieses nach der Tat über ein rückwärtiges Fenster wieder verlassen.

Die Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise und bittet Zeugen, die in den Morgen- bzw. Vormittagsstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

