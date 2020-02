Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei warnt Tier- bzw. Hundebesitzer vor möglichen Giftködern und bittet im Freien um entsprechende Sensibilität

Wilhelmshaven und Schortens (ots)

Am Montagnachmittag, 17.02.2020, erschien eine Hundebesitzerin bei der Polizei in Wilhelmshaven und teilt mit, dass sie mit ihren beiden Hunden am Vormittag in Schortens unterwegs war.

Sie wäre aus Sillenstede in Richtung Gummelstede am Mühlenreiherweg gelaufen, nach ca. drei bis vier Kilometern wieder umgedreht und zurückgelaufen.

Nachdem sie mit den Tieren wieder zu Hause war, bemerkte sie, dass es den Hunden nicht gut ging und rief ihren Tierarzt an, der sie daraufhin um sofortiges Erscheinen bat.

Noch auf der Anfahrt ist der nur wenige Monate alte Hund verstorben, der andere befindet sich in ärztlicher Behandlung.

Nach bisherigem Sachstand könnte es sich um Vergiftungserscheinungen, möglicherweise Schneckenkorn, handeln. Hierzu stehen die Untersuchungsergebnisse jedoch noch aus.

Daher bittet die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, dass Hundehalter vorsichtig sind und beobachten sollten, was ihre Haustiere im Freien gegebenenfalls fressen.

Bei verdächtigen Funden sollten diese entsprechend gesichert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

