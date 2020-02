Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Altpapiercontainers und Oberlichter einer Schule in Wilhelmshaven beschädigt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 17.02.2020, wurde der Polizei gegen 20:20 Uhr der Brand eines Altpapiercontainers in der Zedeliusstraße gemeldet.

Außerdem kam es in der Zeit vom 15.-17.02.2020 in der Nogatstraße zu der Sachbeschädigung von Oberlichtern an der dortigen Schule.

In beiden Fällen bittet die Polizei darum, mögliche verdächtige Beobachtungen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

