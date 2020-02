Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall bei einem Überholvorgang in Bockhorn - eine Person leichtverletzt

Bockhorn (ots)

Auf der Steinhauser Straße kam es am Montagabend, 17.02.2020, gegen 22.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. Sowohl ein 50-Jähriger aus Bockhorn in einem Mazda, als auch ein 52-Jähriger aus Bockhorn in einem Ssangyong befanden sich in einem Überholvorgang, als der vorausfahrende 50-Jährige abbremsen musste. Der 52-Jährige fuhr auf das Fahrzeug des Abbremsenden auf, der leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell