Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Diekstahlstraße in Sande - Polizei sucht eine ältere Dame mit einem grauen Mercedes, die Zeugin des Unfalls sein soll und bittet um weitere Hinweise

Sande (ots)

Am Montagmittag, 17.02.2020, kam es gegen 12:45 Uhr in der Diekstahlstraße in Höhe der Hausnummer 33 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Lieferwagen und ein Pkw im Begegnungsverkehr trafen. Nach jetzigem Sachstand soll sich hinter dem grünen Lieferwagen eine ältere Dame mit einem hellgrauen Mercedes befunden haben, die Zeugin des Unfalls gewesen sein könnte.

Diese und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04422-684 zu melden.

Außerdem wurde der Polizei am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße /Deichstraße eine Ölspur gemeldet, die bis in den Bereich Gießereistraße nachzuverfolgen war.

Mögliche Zeugen, die vielleicht Beobachtungen bzgl. der Fahrbahnverschmutzung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell