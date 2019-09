Polizei Münster

POL-MS: Gesuchter stellt sich der Polizei

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Mädchen unsittlich berührt - Polizei sucht Unbekannten mit Bild" (ots vom 3.9., 12.33 Uhr)

Nach der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der mit dem Foto Gesuchte der Polizei. Der Münsteraner erschien heute (3.9.) in den Nachmittagsstunden auf der Polizeiwache am Friesenring. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell