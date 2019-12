POL-H: Technischer Defekt verursacht Feuer in Mehrfamilienhaus

Polizeidirektion Hannover

Hannover (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Seydlitzstraße im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald sind am Donnerstagmorgen, 05.12.2019, zwei Bewohner leicht verletzt worden. Als Ursache geht die Kripo von einem technischen Defekt aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes war gegen 04:30 Uhr ein Notruf bei den Rettungskräften eingegangen. Als die ersten Feuerwehrkräfte an dem fünfgeschossigen Gebäude eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Treppenhaus. Nach kurzer Zeit konnten die Brandbekämpfer ein Feuer in einem Kellerraum lokalisieren und zügig löschen. Eine 24-jährige Frau sowie ein 29 Jahre alter Mann wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation von Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

Heute haben Ermittler der Kripo Hannover das Mehrfamilienhaus aufgesucht. Demnach war ein technischer Defekt an einem Ladegerät ursächlich für das Feuer. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei aktuell auf 20.000 Euro. /now, ahm

