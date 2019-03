Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (220/2019) Unfall zwischen Germershausen und Obernfeld - Pkw kommt im Straßengraben zum Stehen

Göttingen (ots)

Rollshausen (Landkreis Göttingen), Ortsteil Germershausen Donnerstag, 21. März 2019, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr

ROLLSHAUSEN (mb) - Ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Duderstadt ist nach bislang vorliegenden Erkenntnissen am Donnerstagnachmittag (21.03.19) zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr von Nörten-Hardenberg in Richtung Obernfeld unterwegs gewesen. Hierbei fuhr er mit seinem Ford Transit mehrfach in Schlangenlinien über die Fahrbahn und geriet teilweise auch auf den Gegenfahrstreifen.

Auf einem Verbindungsweg zwischen Germershausen und Obernfeld verlor der 50-Jährige vermutlich krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleintransporter kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb beschädigt im angrenzenden Straßengraben liegen. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort von einer Notärztin versorgt. Er konnte nach der Unfallaufnahme von Familienangehörigen nach Hause gefahren werden.

Autofahrer, die am Donnerstagnachmittag auf der Fahrstrecke zwischen Nörten-Hardenberg und Rollshausen von dem entgegenkommenden Ford Transit gefährdet worden sind oder aber derartige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05527/9801-0 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

