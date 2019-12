Polizeidirektion Hannover

POL-H: Anderten: 42-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend, 04.12.2019, ein 42 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er ist infolge eines Bremsmanövers in der Lehrter Straße mit seinem Kleinkraftrad (Suzuki 50 AP) gestürzt und gegen einen Citroen gerutscht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 30 Jahre alter Mann gemeinsam mit seiner 34 Jahre alten Beifahrerin gegen 20:00 Uhr in einem Citroen auf der Lehrter Straße, aus Richtung Gollstraße kommend, stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Winkelstraße/Ohefeldweg beabsichtigte er, nach links in den Ohefeldweg abzubiegen.

Zeitgleich kam dem Wagen der Kleinkraftradfahrer auf der Lehrter Straße, aus Richtung Königsberger Ring, entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 42-Jährige das Zweirad ab und stürzte. Schwer verletzt wurde er von einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik transportiert. Die Insassen des Citroen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. /ahm, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell