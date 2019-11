Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Gartenmauer

Schleswig (ots)

Am Sonntagmorgen (03.11.19), gegen 02:20 Uhr wollte eine Streife des Polizeirevieres Schleswig in der Königstraße einen Autofahrer kontrollieren.

Der Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen und fuhr über eine rote Ampel. Der Seat flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Plessenstraße, die Knud-Laward-Straße und den Holmer Noorweg. In der Hopfenwiese verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen Holzzaun und fuhr in einen Vorgarten. Dort kollidierte der Wagen mit einer Steinwand. Der 26-jährige Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei ihm wurden über 1,7 Promille Atemalkohol festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

