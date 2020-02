Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt - Zeugen aus Wilhelmshaven melden einen alkoholisierten Fahrzeugführer, der in Zetel angetroffen und kontrolliert werden konnte

Wilhelmshaven und Zetel (ots)

Nachdem Zeugen in Wilhelmshaven beobachtet haben, wie eine offensichtlich alkoholisierte Person in einen PKW eingestiegen war, konnte die alarmierte Polizei im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen nur kurze Zeit später den beschriebenen 54-jährigen Fahrzeugführer in Zetel antreffen.

Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf ein mögliches Führen des Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell