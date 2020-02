Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrades (Bild) und bittet um Hinweise - wer kann Angaben zu dem Mountainbike machen?

Varel (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, wollte sich ein Heranwachsender der angestrebten Kontrolle entziehen, nachdem Beamte ihn am Sonntagabend, 16.02.2020, gegen 20.00 Uhr auf der Oldenburger Straße anhalten wollten. Die Beamten sprachen den 18-Jährigen an, er flüchtete in eine Hofeinfahrt und ließ das genutzte Fahrrad zurück.

Die Beamten konnten den flüchtenden 18-Jährigen jedoch im Nahbereich stellen.

Da er über die Herkunft des von ihm mitgeführten Fahrrades keine konkreten Angaben und ebenso keinen Eigentumsnachweise machen konnte, geht die Polizei davon aus, dass das Fahrrad entwendet wurde.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke KS Cycling (FOTO).

Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei den Eigentümer bzw. Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

