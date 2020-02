Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bockhorn - Zeugin sprach die Geschädigte an das flüchtende Fahrzeug soll ein dunkler Pkw Daimler gewesen sein - Polizei bittet darum, sich zu melden

Bockhorn (ots)

Die Polizei in Bockhorn bearbeitet derzeit eine Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit vom 20.01., 14.30 Uhr bis 21.01.2020, 13.00 Uhr in der Hilgenholter Straße, in Höhe des Seniorenheimes ereignet haben soll.

In der Zeit wurde dort ein Pkw VW Golf abgestellt und am vorderen Stoßfänger beschädigt.

Am heutigen Mittag, teilte die Geschädigte mit, dass sie am heutigen (17.02.) Morgen gegen 10 Uhr von einer Zeugin angesprochen wurde, die sich zu Fuß auf dem Gehweg der Hilgenholter Straße befunden und sie angesprochen hätte.

Diese Zeugin fragte bei der Geschädigten nach, ob sich die Verursacherin des Schadens an ihrem PKW gemeldet hätte und teilte ihr weiter mit, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen PKW Mercedes Benz gehandelt haben soll.

Die Polizei sucht diese derzeit namentlich nicht bekannte Zeugin und weitere Personen, die ergänzende Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04453/7350 in Verbindung zu setzen.

