Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Kehl (ots)

Die Ermittlungen zu einem noch unbekannten Unfallverursacher haben die Beamten des Polizeireviers Kehl am Donnerstag aufgenommen, nachdem er in der Schwarzwaldstraße drei parkende Fahrzeuge beschädigte und im Anschluss flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Gesuchte mit seinem Fahrzeug in Richtung Ringstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort einen Mitsubishi, einen VW Polo und eine Mercedes A-Klasse streifte. Ohne sich um den Schaden von rund 8.000 Euro zu kümmern, suchte er im Anschluss das Weite.

