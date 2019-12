Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Ins Lenkrad gegriffen und Unfall verursacht

Mühlenbach (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich seit Freitag ein 33-Jähriger verantworten. Er steht im Verdacht gegen 1:30 Uhr während der Fahrt als Beifahrer der 28 Jahre alten Lenkerin eines Renault in das Lenkrad gegriffen und dadurch einen Unfall verursacht zu haben. Die Beamten des Polizeireviers Haslach wurden durch einen weiteren Autofahrer darüber informiert, dass sich auf der B 294 zwischen Passhöhe Heidburg und Ortseingang Mühlenbach ein verunfallter Pkw befinden würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der mit rund zwei Promille alkoholisierte Beifahrer offenbar im Verlauf einer Linkskurve in das Steuer gegriffen hatte und das Auto so nach rechts von der Straße abkam. Außer einem beschädigten Leitpfosten blieb der Unfall jedoch weitgehend ohne größere Folgen. Alle vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Nach einer Blutentnahme sieht der Mann nun einem Strafverfahren entgegen. Auch die Fahrerin des Wagens, die offenbar ebenfalls unter Alkoholeinwirkung stand, sieht einem gesonderten Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

/rs

