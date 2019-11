Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw auf Dach

Stuttgart - Ost (ots)

22.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag (03.11.2019) in Stuttgart-Ost ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Mann befuhr gegen 02.55 Uhr mit seinem Fiat Punto die Schwarenbergstraße in Fahrtrichtung Talstraße. Auf Höhe der Bussenstraße kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte drei parkende Fahrzeuge, wurde hierdurch angehoben und blieb schließlich auf dem Dach mitten auf der Fahrbahn liegen. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

