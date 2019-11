Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Samstag (02.11.2019) von drei Unbekannten niedergeschlagen und beraubt worden. Der 19-Jährige war gegen 00.55 Uhr in der Türlenstraße unterwegs, als die drei Personen von hinten an den Mann herantraten und ihn zu Boden stießen. Anschließend griff einer der Täter in die Hosentaschen und nahm das Handy sowie seinen Geldbeutel an sich. Die Täter flüchteten in Richtung Birkenwaldstraße, wo sie das Opfer aus den Augen verlor. Die Täter sind zwischen 17 und 21 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Sie waren dunkel bekleidet, einer von ihnen trug ein Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

