POL-WHV: Diebstahl aus einem abgestellten PKW auf einem Pendlerparkplatz in Bockhorn - Unbekannte bauen Sitze und das Lenkrad aus uns nehmen auch noch die Fußmatten mit - Polizei bittet um Hinweise

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum vom Sonntagabend, 16.02., 23.00 Uhr, bis zum Montagmorgen, 17.02.20, 09.40 Uhr wurden aus einem auf dem Pendlerparkplatz Ellens in der Wilhelmshavener Straße abgestellten PKW Mercedes aus dem Landkreis Kleve die Sitze und das Lenkrad sowie die Fußmatten entwendet.

Das Ausbauen dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben, so dass die Polizei auf Hinweise hofft. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 zu wenden.

