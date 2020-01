Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtige gefasst - 15 Auto beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen haben zwei zunächst unbekannte junge Männer insgesamt 15 Autos an der Von-Gahlen-Straße und der Sickingmühler Straße im Stadtteil Brassert beschädigt. Eine Zeugin hatte die beiden beobachtet und die Polizei informiert. Durch eine Beschreibung der Tatverdächtigen konnten zwei 17-Jährige aus Marl und Recklinghausen im nähreren Umfeld angetroffen werden. Sie waren alkoholisiert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

