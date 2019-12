Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Parkticketautomaten aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte zwei Ticketautomaten in einem Parkkaus am Berliner Platz auf. Die Täter entwendeten Bargeld. An den Automaten entstand nach ersten Schätzungen 30.000 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell