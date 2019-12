Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Raub auf Lebensmitteldiscounter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor Geschäftsschluss (gegen 21:00 Uhr), betraten zwei unbekannte, dunkel gekleidete Männer die Filiale eines Lebensmitteldiscounters an der Straße Am Schwarzbach. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Machete und einem Schlagstock und forderten das Bargeld aus der Kasse. Die Täter nahmen das Geld und flüchteten aus der Filiale in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Neben der Mitarbeiterin waren der Filialleiter und eine Kundin während der Tat in dem Ladenlokal. Zusammenhänge zu Raubtaten in den vergangenen Wochen werden geprüft, die Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung: beide Täter sollen männlich, schlank und ca. 170cm groß sein. Dunkel bekleidet, Motorradmasken auf dem Kopf.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

