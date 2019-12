Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Leichtverletzter Motorrollerfahrer nach Sturz

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 7 Uhr, hielt ein 17-jähriger Motorrollerfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Wakefielstraße an der Ampel Dortmunder Straße an. Als er anfuhr, stürzte er und wurde leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen war es an der Unfallstelle aufgrund der niedrigen Temperaturen glatt.

