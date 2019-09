Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Apotheke

Osnabrück (ots)

Zwischen 02.40 Uhr und 03.40 Uhr drang am Samstagmorgen ein unbekannter Mann in eine Apotheke an der Rehmstraße ein. Der Einbrecher durchsuchte die Räume und entwendete Medikamente. Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter 0541 327 2115 bei der Polizei melden.

