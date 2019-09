POL-OS: Bad Iburg - Schwerer Unfall in Sentrup

Polizeiinspektion Osnabrück

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16.40 Uhr ein schwerer Unfall auf der Bielefelder Straße in Höhe der Einmündung Lange Ellern. Eine 82-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Opel Agila von der Straße Lange Ellern nach links in die Bielefelder Straße einbiegen, um in Richtung Iburg zu fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Kradfahrers (20 J.), der auf der Bielefelder Straße in Richtung Hilter fuhr. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer in den Straßengraben geschleudert wurde. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 6500 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme, die Bergung und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn von 16.50 Uhr bis 23.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

