Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht an der Eisenbahnstraße

Osnabrück (ots)

Zwei geparkte Autos (VW Polo und Suzuki Swift) wurden am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in der Eisenbahnstraße von einem silbernen Toyota Celina (Coupe`, zweitürig) beschädigt. Der Fahrer dieses Pkw beschädigte im Vorbeifahren die beiden am Fahrbahnrand bzw. Parkstreifen abgestellten Autos und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 0541 327 2315 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 01520 9399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell