POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Wilhelmshaven unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens - Dienstfahrzeug musste abgeschleppt werden, keine Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag, 18.02.2020, kam es gegen 10:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Funkstreifenwagen die Bremer Straße in Richtung Osten. Zu dieser Zeit befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw die Mitscherlichstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung der beiden Straßen (Verkehrsregelung "rechts vor links") kam es nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einer Kollision beider Fahrzeuge (FOTO).

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Funkstreifenwagen gegen einen dort parkenden Pkw VW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Das nicht mehr fahrbereite Dienst-Kraftfahrzeug musste abgeschleppt werden.

