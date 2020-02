Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung im Foyer der Sparkasse in Sande - Kameras wurden mit schwarzer Sprühfarbe unbrauchbar gemacht - Polizei bittet um Hinweise

Sande (ots)

Am späten Montagabend, 17.02.2020, löste gegen kurz vor Mitternacht die Alarmanlage im Foyer der Sparkasse in der Hauptstraße aus. Die nur wenige Zeit später am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die Überwachungskameras mit schwarzer Sprühfarbe unbrauchbar gemacht und dadurch beschädigt worden sind.

Die Polizei Jever bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemachten haben, sich unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell