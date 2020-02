Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallflucht in Flammersbach und Herborn - Im Gemeindehaus gezündelt - Hakenkreuze geschmiert - Lack zerkratzt - Bewohner überraschen Einbrecher in Oberbiel -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Flammersbach: Kombi gedotzt und abgehauen -

Im Drosselweg beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten silberfarbenen VW Golf. Der Kombi stand im Zeitraum von Mittwoch (05.02.2020), gegen 18.00 Uhr bis Donnerstag (06.02.2020), gegen 11.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 3. Offensichtlich stieß der flüchtige Unfallfahrer beim Rangieren oder Vorbeifahren gegen die hintere Stoßstange des Wagens. Zurück blieb ein Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Unbekannte zündeln im evangelischen Gemeindehaus -

Am Montagabend (03.02.2020) suchten Unbekannte die Toiletten des Gemeindehauses in der Schelde-Lahn-Straße auf und zündelten dort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung und sucht Zeugen. Am Abend, ab etwa 17.30 Uhr, hielten sich zwei Jungschargruppen sowie ein Singkreis in den Räumen auf. Die Zugangstür zum Gemeindehaus stand somit bis etwa 21.30 Uhr offen. In diesem Zeitraum betraten die Täter das Gebäude, suchten die Toilettenanlage auf und steckten Toilettenpapier in Brand. Die Hitze beschädigte eine Toilettenbrille. Die Flammen erloschen von alleine, ohne dass weiterer Schaden entstand. Zeugen, die die Unbekannten beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang am Montagabend am Gemeindehaus Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn: Unfallflucht in der Bahnhofstraße -

Einen Schaden von mindestens 4.000 Euro beklagt der Besitzer eines BMW seit vergangenem Freitag (31.01.2020). Er hatte seinen schwarzen x1 zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Bahnhofstraße auf einem Stellplatz in Höhe des Leonardsturms abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vorne auf der Beifahrerseite den Lack. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Im Robert-Koch-Weg schlug am Donnerstag (06.02.2020) ein Autokratzer zu. In Höhe der Hausnummer 5 parkte zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr ein weißer Audi A1. Der Unbekannte trieb mit einem spitzen Gegenstand einen Kratzer in den Lack der Fahrertür. Die Reparatur wird etwa 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Hakenkreuze in Unterführung geschmiert -

In der Unterführung der "Neustadt" schmierten Unbekannte Hakenkreuze. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter in der Nacht vom 26.01.2020 (Sonntag) auf den 27.01.2020 (Montag) die Nazi-Symbole an die Wände sprühten. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Wetzlar ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu den Tätern erbitten die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Bewohner überraschen Einbrecher -

In der Straße "Am Nussbaum" schlugen am Donnerstagabend (06.02.2020) Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu. Gegen 18.50 Uhr kehrten die Bewohner zurück, worauf die Diebe sofort über eine Balkontür Reißaus nahmen. Die Unbekannten hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft und mehrere Zimmer nach Wertsachen durchwühlt. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Einbruchschäden liegen bei rund 400 Euro. Eine Beschreibung der Einbrecher können die Bewohner nicht abgeben. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter am Donnerstagabend am Nussbaum beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell