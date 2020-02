Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Besitzer von Mountainbike-Rahmen gesucht - Unfallflucht in Allendorf - Audilack zerkratzt -

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Mountainbike-Rahmen gefunden / Polizei bittet um Mithilfe -

Bei der Zuordnung eines Fahrradrahmens bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Unbekannte entsorgten am Montagnachmittag (03.02.2020), zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr zwei Fahrradrahmen in der Georg-Fey-Straße. Einer dieser Rahmen wurde Ende Januar in der Blücherstraße gestohlen. Den zweiten Rahmen konnten die Ermittler bisher noch nicht zuordnen. Es handelt sich um einen weißen Mountainbike-Rahmen der Marke "MIG" mit der Bezeichnung "Pro 300". Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrradrahmens machen? Wer hat die Unbekannten beim Abstellen am Montagnachmittag (03.02.2020) in der Georg-Fey-Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: Unfallflucht in der Hofstadt -

Auf rund 200 Euro Schaden an der vorderen Stoßstange wird die Besitzerin eines Opels sitzen bleiben, sollte der flüchtige Verursacher nicht ermittelt werden. Ihr Astra parkte am Montag (03.02.2020), zwischen 07.30 Uhr und 12.40 Uhr in der Straße "Auf der Hofstadt". Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren gegen die Front des Astras stieß und sich aus dem Staub machte. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Kratzer im Lack -

In der Nacht von Dienstag (04.02.2020) auf Mittwoch (05.02.2020) beschädigten Unbekannte in der Albinistraße einen schwarzen Audi A4. Der Kombi parkte zwischen 17.30 Uhr und 08.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 9. Mit einen spitzen Gegenstand trieb ein Unbekannter Kratzer in den Lack des vorderen Kotflügels der Beifahrerseite. Die Reparatur wird etwa 250 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell