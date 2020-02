Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrüche in Haiger, Dillenburg, Braunfels und Niederquembach - Überschlag mit Seat - Alkohol- und Drogenmix bringt 24-Jährigen in Klinik - Blutentnahme bei Golffahrer - Fahrraddieb überrascht ...

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Hoher Schaden - kaum Beute! -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Freitag (31.01.2020) auf Samstag (01.02.2020) einen Baustoffhändler in der Industriestraße auf. Zunächst scheiterten die Diebe damit verschiedene Türen aufzuhebeln, schafften es aber letztlich über ein Rolltor in das Gebäude einzudringen. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und durchwühlten verschiedene Büros. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber fiel den Dieben ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Die Aufbruchschäden liegen bei mindestens 15.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Überschlag endet im Krankenhaus -

Einen Schwerverletzte forderte am Sonntagabend (02.02.2020) ein Unfall auf der Landstraße zwischen Haiger und Haigerseelbach. Gegen 23.50 Uhr verlor der 20-jährige Fahrer eines Seats die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung seiner Kopfverletzungen und brachte ihn in eine Siegener Klinik. Der Seat hat nur noch Schrottwert - den Blechschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro. Ein Abschleppunternehmer barg den Wagen aus dem Straßengraben.

Dillenburg: Alkohol und Drogen - eine gefährliche Mischung -

Ein Einsatz am Freitagabend (31.01.2020) in einem Imbiss in der Herwigstraße endete für einen 24-Jährigen auf der Intensivstation einer Siegener Klinik. Dem aus Somalia stammenden Mann wurde sein Alkohol- und Drogenkonsum zum Verhängnis. Gegen 20.30 Uhr alarmierte der Besitzer des Imbisses die Dillenburger Ordnungshüter. Der offensichtlich betrunkene Mann war mit dem Personal und Gästen in Streit geraten und warf eine Bierflasche gegen die Leuchtreklame des Imbisses. Den eingesetzten Polizisten gegenüber zeigte er sich sofort aggressiv, so dass diese ihn überwältigen und fesseln mussten. Noch bevor er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam in der Hindenburgstraße eingesetzt werden konnte, krampfte er plötzlich im Hof der Polizeistation. Als ihn die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt untersuchen wollten, wurde er gegenüber den Rettungskräften zusehends aggressiver, so dass ihn die Polizisten letztlich im Rettungswagen fixierten. Mit Verdacht auf eine Alkohol- und Drogenvergiftung wurde er auf die Intensivstation einer Siegener Klinik eingeliefert. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Dillenburg: In Bäckerei eingedrungen -

Eine Bäckerei in der Hauptstraße geriet am Freitagabend (31.01.2020) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 20.15 Uhr und 20.55 Uhr drangen die Diebe im Hinterhof über eine Scheibe gewaltsam ein und durchwühlten den Verkaufsraum. Ob sie Beute machten, kann momentan noch nicht genau gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 400 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die dort am Freitagabend in diesem Zusammenhang auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Drogentest reagiert auf Kokainkonsum -

Wegen seiner Alkohol- und Drogenfahrt sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wird sich ein 29-jähriger Golffahrer verantworten müssen. Herborner Polizisten stoppten den VW am frühen Samstagmorgen (01.02.2020) in der Walther-Rathenau-Straße. Ein Drogentest wies ihm die Einnahme von Kokain, der Alkoholtest einen Wert von rund 0,52 Promille nach. Zudem entdeckten die Ordnungshüter im Golf einen Schlagring. Es folgten eine Blutentnahme auf der Herborner Wache und die Sicherstellung des gefährlichen Gegenstandes. Anschließend durfte der Herborner die Wache wieder verlassen.

Wetzlar: Fahrraddieb überrascht -

Am Fahrradunterstand auf der Nordseite des Bahnhofs machte sich ein Unbekannter an einem Mountainbike zu schaffen. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Dieb um Mithilfe. Gegen 21.40 Uhr überraschte ein Passant den Mann, wie dieser mit einer Säge das Faltschloss des Bikes knacken wollte. Der Unbekannte flüchtete sofort und ging in Richtung Bahnhofsunterführung davon. Der Dieb war zwischen 50 und 60 Jahre alt und ca. 170 bis 180 groß. Er trug eine oliv-grüne Jacke, dunkle Hosen sowie Turnschuhe. Zudem hatte er eine Plastiktüte bei sich. Hinweise zum dem Dieb nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Autoscheibe eingeschlagen -

Einen Schaden von rund 200 Euro ließ ein Unbekannter im Niedergirmeser Weg an einem grünen Audi A6 zurück. Er schlug die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Zeugen, die den Täter in der Nacht von Samstag (01.02.2020) auf Sonntag (02.02.2020) an dem in Höhe der Hausnummer 41 geparkten Audi beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Die Reparatur seines Lackschadens wird den Besitzer eines Hyundais rund 1.000 Euro kosten. Sollte der Täter, der ihm den Lack zerkratzte, nicht erwischt werden, wird er auf den Kosten sitzen bleiben. Sein schwarzer "i10" parkte von Donnerstag (30.01.2020), gegen 17.00 Uhr bis Freitag (31.01.2020), gegen 15.30 Uhr in der Kestnerstraße, in Höhe der Hausnummer 11. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Unbekannte Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Wohnungseinbruch -

In der Attenbachstraße schlugen am Wochenende Wohnungseinbrecher zu. Die Diebe hatten es auf Beute aus einen derzeit nicht bewohnten Einfamilienhaus abgesehen. Sie schoben einen Rollladen hoch und öffneten gewaltsam eine Tür. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Zimmer, ob sie Beute machten kann noch nicht gesagt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Haus in der Nacht vom 01.02.2020 (Samstag) auf den 02.02.2020 (Sonntag) aufsuchten. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederquembach: Einbrecher überrascht -

Am Freitagabend (31.01.2020) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Unter den Tannen" ein. Gegen 19.15 Uhr entdeckten Zeugen Taschenlampenlicht in dem Haus. Kurz darauf flüchteten drei dunkel gekleidete Personen von dem Grundstück. Das Trio war kurz zuvor in das Haus eingedrungen und hatten in sämtlichen Räumen nach Wertsachen gesucht. Offensichtlich ließen sie Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 300 Euro kosten. Zeugen, denen das Trio am Freitagabend in Niederquembach auffiel oder die sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell