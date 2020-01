Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: eingebrochen und Spielautomaten aufgehebelt

Geschwindigkeits- und Gurtkontrollen

Dillenburg (ots)

Breitscheid- eingebrochen und Spielautomaten aufgehebelt

Dreiste Diebe hebelten am vergangenen Donnerstag (30.01.2020) zwischen 00:00 Uhr und 16:00 Uhr die Eingangstür der Gaststätte in der Medenbacher Straße auf und gelangten in den Schankraum. Dort brachen die Unbekannten zwei Spiel- und einen Dartautomaten auf. Aus den Geldfächern der Automaten entnahmen die Diebe Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Die Einbruchsschäden werden mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf-Roth und Haiger - Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert

Am Donnerstag (30.01.2020) kontrollierten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill, unterstützt von Kollegen der Bereitschaftspolizei zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich Driedorf-Roth und Haiger.

An der ersten Kontrollstelle auf der Bundesstraße 255 in der Gemarkung Driedorf-Roth lag das Augenmerk auf der Geschwindigkeit des Schwerverkehrs. Hierzu führten die Beamten Messungen auf der Gefällstrecke in Fahrtrichtung Herborn durch. Die Ordnungshüter stellten 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Neben Verstößen im Verwarnungsgeldbereich, mussten 4 Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 445 Euro entrichten. Der traurige Spitzenreiter des Tags war ein 31-jähriger Autofahrer aus Mengerskirchen. Er überholte eine Fahrzeugkolonne und wurde mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, sowie 2 Punkte im Fahrerlaubnisregister.

An der zweiten Kontrollstelle in Haiger ahndeten die Polizisten überwiegend Gurt- und Handyverstöße. 20 Gurtmuffel müssen ein Verwarnungsgeld von jeweils 30 Euro bezahlen. Auf einen Autofahrer kommt eine Anzeige zu, da er ein Kind ohne jegliche Sicherung beförderte. 4 Autofahrer telefonierten während der Fahrt. Auf sie kommt ein Bußgeld von 100 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell