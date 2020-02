Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß in Wilhelmshaven - beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, eine leichtverletzte Person

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 18.02.2020, befuhr eine 69-Jährige mit ihrem Pkw Opel gegen kurz nach vier die Nogatstraße in westliche Richtung, bog nach links in die Preußenstraße ab und übersah den von links kommenden, die Preußenstraße in nördliche Richtung fahrenden 79-Jährigen mit einem Pkw Honda.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, außerdem wurde die 69-Jährige leicht verletzt.

