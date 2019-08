Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Jugendliche stehlen Bargeld aus Zigarettenautomat

Drei Jugendliche werden sich wegen schweren Diebstahls verantworten müssen, nachdem sie am Montagabend in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen auf frischer Tat erwischt wurden. Ein Zeuge hatte gegen 22.25 Uhr beobachtet wie die drei Jungen mehrmals gegen einen Zigarettenautomaten traten. Mutmaßlich durch die Erschütterungen spuckte der Automat auch mehrere Münzen aus. Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Tatort eintrafen, nahm einer der Tatverdächtigen die Beine in die Hand und flüchtete. Seine zwei 15- und 16-jährigen Komplizen wurden durch die Polizisten zum Polizeirevier gebracht. Im Beisein der hinzugezogenen Erziehungsberechtigten gaben sie den Diebstahl zu. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern an.

