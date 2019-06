Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brieftasche aus Auto gestohlen

Hagenow (ots)

In Hagenow haben unbekannte Täter am Mittwochabend aus einem parkenden PKW eine Brieftasche mit persönlichen Papieren und Bargeld gestohlen. Wie sich herausstellte war der PKW zwar verschlossen, jedoch hatte der Fahrer offensichtlich vergessen, ein Seitenfenster zu schließen. Somit mussten die unbekannten Diebe offensichtlich nur durch das geöffnete Fenster greifen, um an die Geldbörse zu gelangen. Angesichts dieses Vorfalls und der anhaltenden hohen Außentemperaturen sollten Autofahrer beim Abstellen ihres Wagens nochmals einen prüfenden Blick auf die Seitenscheiben ihrer Autos werfen.

