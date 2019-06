Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Parchim (ots)

Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter aus deinem Transporter in Parchim Werkzeuge gestohlen. Es entstand ein geschätzter Stehlschaden in Höhe von 650 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter zunächst eine Scheibe des auf einem Parkplatz im Juri-Gagarin-Ring abgestellten Fahrzeugs beschädigt und anschließend eine Kettensäge und eine Motorflex mit Schneideblatt entnommen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei in Parchim (03871/ 6000) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bitte um Hinweise zu der Tat.

