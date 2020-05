Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht ++ Lüneburg - Fahrraddiebstahl ++ Dannenberg - Räuberischer Diebstahl ++

Lüneburg (ots)

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.05.2020 +

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer Bei einem Verkehrsunfall in der Käthe-Krüger-Straße am 26.05.2020 um 11:10 Uhr wird ein 68-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine 89-jährige Autofahrerin hatte den Mann an einem Kreisverkehr übersehen. Der Mann stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht Bereits am 23.05.2020, zwischen 13 Uhr und 20 Uhr, kam es in der Bögelstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem auf einem Parkstreifen geparkten Skoda. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden am Skoda. Dennoch entfernte sich der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl Am 26.05.2020 um 15:50 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Straße Beim Holzberg in Lüneburg ein Fahrrad. Dabei wurde er von der Eigentümerin noch gesehen, konnte jedoch nicht gestoppt werden. Der Täter wird als ca. etwa Mitte 20, 180 cm groß und schlank beschrieben. Er sei mit einem schwarzen Cappy, einer schwarzen Trainingsjacke und einer schwarzen Sporthose bekleidet gewesen. Außerdem sei der Mann in Begleitung einer Frau gewesen. Diese wird als etwa 170 cm groß und kräftig beschrieben. Die Frau habe langes blondes Haar gehabt und einen schwarzen Rucksack mit weißen Streifen getragen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Räuberischer Diebstahl Am 26.05.2020 um 15:45 Uhr wurde in einem Einkaufszentrum am Adolfsplatz ein Mann durch zwei Kaufhausdetektive angesprochen, die zuvor beobachtet hatten, wie der Mann Waren unter seine Kleidung gesteckt hatte. Der 38-jährige Täter reagierte aggressiv und versuchte, die zwei Männer mit einem Fahrrad zu schlagen. Der Täter floh, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden.

Dannenberg - Diebstahl eines Motorrollers Im Zeitraum vom 26.05.2020, 16 Uhr, bis 27.05.2020, 10 Uhr, wurde Am Besenberg in Dannenberg ein Motorroller aus einer Auffahrt gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg unter der Telefonnummer 05861-985760.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 25.05.2020, 15:00 Uhr, bis 26.05.2020, 14 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Dannenberg ein am Fahrbahnrand geparkter Renault durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Renault entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg unter 05861-985760.

Gusborn - Diebstahl von Fahrzeugteilen Zwischen dem 25.05.2020, 0 Uhr, und dem 26.05.2020, 13 Uhr, entwendeten Unbekannte im Kastanienweg in Gusborn die Heckklappe eines PKW-Anhängers. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg unter der Nummer 05861-985760 entgegen.

Uelzen

Gerdau - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Am 26.05.2020 um ca. 15:20 Uhr versuchte ein als südländisch aussehend beschriebener unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Seegarten einzubrechen. Dabei wurde er durch einen Bewohner des Hauses gestört. Der Täter flüchtete unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer 0581-930215 entgegen.

