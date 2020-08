Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ölunfall in einem Gewerbebetrieb (31.07.2020)

Schönwald (ots)

Zu einem Ölunfall in einem Gewerbebetrieb in der Triberger Straße wurden Rettungskäfte von Feuerwehr und Polizei bereits am Freitagabend gegen 21 Uhr gerufen. Ein 39-jähriger Gabelstaplerfahrer transportierte ein 1000 l Gebinde mit einer Öl-Emulsion, dass ihm in einer Kurve von der Staplergabel rutschte. Beim Aufprall öffnete sich das verschlossene Fass. Rund 300 Liter der wassergefährdenden Flüssigkeit liefen aus und gelangten in die Kanalisation. Mehreren Feuerwehren aus Schönwald und den Umlandgemeinden gelang es, das Öl abzubinden und Ölsperren auf einem angrenzenden Teich einzurichten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung.

