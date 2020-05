Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Fahrversuch endet vor Hauswand

Ahaus (ots)

Eine beschädigte Hauswand und ein Auto mit Totalschaden waren das Ergebnis eines Fahrversuchs am Dienstag. Gegen 17.30 Uhr hatte ein 18-Jähriger Fahrversuche auf einem Privatgrundstück in Wessum unternommen, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto querte rückwärts die Hamalandstraße, um schließlich an einer Hauswand abrupt gestoppt zu werden. Eine Fahrerlaubnis konnte der Wessumer nicht vorweisen. Ein Statiker stellte die weitere Bewohnbarkeit des Hauses fest. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt 65.000 Euro.

