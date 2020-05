Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrüger machen auch in diesen schweren Zeiten nicht Halt und bringen die Opfer um ihr Erspartes

Brilon/Sundern (ots)

Einer 82-jährigen Frau aus Brilon wurde ein Gewinn von über 100.000 Euro versprochen. Vorher müsse sie jedoch mehrere Tausend Euro auf Konten in Kenia und China überweisen. Immer mit dem Versprechen, das Geld selbstverständlich zurück zu bekommen. Mit diesem Trick konnten die Betrüger einen mittleren vierstelligen Betrag erbeuten. Kurz vor der zweiten Überweisung machte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin die Seniorin auf den Betrug aufmerksam. Einen hohen dreistelligen Betrag überwies eine 49-jährige Frau aus Sundern an eine Internetbekanntschaft. Das Geld sollte sie auch später wieder zurück gezahlt bekommen. Die knapp 1.000 Euro hat die Frau nie wieder gesehen. Der Mann spielte ihr vor ein Arzt der U.S. Armee zu sein. Machen Sie sich selbst und Ihren Liebsten bewusst: Betrüger sind raffiniert und spielen ihre Rollen oft sehr professionell. Bewahren Sie sich eine gewisse Skepsis bei Fremden und vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand. Sprechen Sie mit Verwandten und Freunden über Telefonate, die Ihnen komisch vorkommen und lassen Sie sich eine Einschätzung von Ihren Angehörigen geben. Seien Sie wachsam und scheuen Sie sich nicht die Polizei zu informieren!

