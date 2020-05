Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus

Ahaus (ots)

Ein Einbrecher ist am Montagabend in Ahaus an der Hocksstraße nach einem Einbruchsversuch geflüchtet. Gegen 23.30 Uhr bemerkte eine Zeugin an ihrer Wohnungstür einen unbekannten Mann. Wuschelige Haare habe der Unbekannte gehabt, gab die Ahauserin an. Später bemerkte sie "frische" Hebelspuren an der Wohnungstür. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

