Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Mit Motorroller gegen Baum geprallt

Reken (ots)

Gegen einen Baum geprallt ist der junge Fahrer eines Motorrollers am Dienstag in Reken. Der 15-Jährige war in einer Gruppe von drei Fahrzeugen unterwegs gewesen - die Jugendlichen fuhren gegen 20.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof und folgten einem davon abzweigenden Weg. Aus ungeklärter Ursache geriet der Rekener nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Jugendlichen in Krankenhaus. Beim Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro.

