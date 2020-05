Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec gestohlen

Gronau (ots)

Sein Besitzer hatte es am Fahrradständer an der Musikschule in Gronau abgestellt - als er zurückkehrte, war das Pedelec jedoch verschwunden. Das Geschehen hat sich am Montag an der Parkstraße abgespielt: Zwischen 18.15 Uhr und 19.00 Uhr muss ein Dieb das Elektrorad vom Typ Gazelle dort entwendet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

