Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Bäckereifiliale in Obenstrohe - Unbekannte entwenden Bargeld - Polizei sucht Zeugenhinweise

Varel (ots)

In der Nacht zum Montag, 20.01.2020, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Wiefelsteder Straße in Obenstrohe.

Durch Aufhebeln einer Hintertür gelangten Unbekannte zunächst in die Räumlichkeiten der Filiale, brachen zwei Tresore auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Zeugen, die in den Sonntagabend- bzw. in den frühen Montagmorgenstunden auffällige Beobachtungen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

