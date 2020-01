Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung anlässlich einer Veranstaltung des AfD-Kreisverbandes Wilhelmshaven am 20.01.2020

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.01.2020 fand in der Zeit von 19:00 bis 22:00 Uhr in einer Gaststätte in der südlichen Marktstraße in Wilhelmshaven eine Veranstaltung des AfD-Kreisverbandes Wilhelmshaven statt. Auf dieser Veranstaltung hielten u.a. zwei Mitglieder des Deutschen Bundestages der AfD Redebeiträge.

Verschiedene Jugendorganisationen aus Wilhelmshaven hatten zu einer Gegenveranstaltung in der Marktstraße eingeladen, die von ca. 60 Personen besucht wurde. Die Veranstaltungen wurden durch Kräfte der Wilhelmshavener Polizei begleitet, sie verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle.

