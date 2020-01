Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung - Männliche Person betritt Tankstelle und fordert unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhaltes - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 20.01.2020, ereignete sich gegen 02:30 Uhr eine räuberische Erpressung im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gökerstraße in Höhe der Fichtestraße. Ein unbekannter Mann betrat den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhaltes. Die 58-jährige Angestellte floh daraufhin in den rückwärtigen Raum, der unbekannte Täter entnahm das Bargeld und entfernte sich daraufhin in Richtung Hegelstraße. Die 58-Jährige blieb unverletzt. Die Nahbereichsfahndung verlief negativ. Laut Zeugenaussagen wird der Täter wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 170 cm groß - Kräftige Statur - Dunkle kurze Haare - Dunkel gekleidet Zeugen, die zu der Zeit eine verdächtige Person oder in der Nähe abgestellte Fahrzeuge gesehen haben oder anderweitige Ergänzungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell