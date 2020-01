Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in eine Bäckerei-Filiale in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04.40 Uhr entdeckte eine Angestellte einer Bäckerei-Filiale in Zetel in der Straße Ohrbült eine aufgehebelte Eingangstür. Im Weiteren stellte sie fest, dass ein im Inneren angebrachter Tresor aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet worden war.

Der Tatzeitraum befindet sich zwischen dem 19.01.20, 14.30 Uhr und dem frühen Montagmorgen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

