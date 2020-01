Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw in Zetel unterwegs - Anschließende Durchsuchungen führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln und nicht zugelassenen Knallkörpern

Zetel (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Varel in der Bahnhofstraße einen 19-Jährigen Mann aus Bockhorn, der mit seinem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige unter Einfluss berauschender Mittel stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiten ein Verkehrsordnnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einverständnis der 19-Jährigen durchsuchten die Beamten anschließend seine Sachen, den Pkw und die Wohnung. Dabei wurden Betäubungsmittel sowie in dem zur Wohnung gehörenden Schuppen nicht zugelassene Knallkörper/Böller aufgefunden. Die Beamten leiten daraufhin weiterhin Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz.

