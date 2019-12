Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Korrektur zur Meldung Frau sexuell bedrängt (Do., 12.47 Uhr)

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Sonntagmorgen zwischen 3.44 und 6.15 Uhr in der Lüdenscheider Innenstadt nach Zeugen. Eine Frau wurde sexuell belästigt und bedrängt. Sie erstattete erst zwei Tage später Anzeige. Die 43-jährige Frau wurde auf dem Sternplatz von einem Unbekannten angesprochen. Ihr Weg führte über die Wilhelmstraße zur Grabenstraße, wieder zurück in die Fußgängerzone und in die Alte Rathausstraße. Die Polizei fragt nun, wer die zeitweise weinende Frau mit oder ohne Begleiter gesehen hat. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

