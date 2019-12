Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit gefälschtem Ausweis aufgefallen

Hemer (ots)

Mit einem gefälschten Ausweis wollte ein 22-jähriger Mann aus Hemer am Mittwoch ein Paket abholen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Tankstelle mit Paketshop benachrichtigte die Polizei. Am Vormittag kam ein Kunde, um ein Paket abzuholen. Dem aufmerksamen Tankwart kam der vorgelegte deutsche Personalausweis merkwürdig vor. Deshalb rief er die Polizei. Der legte der Abholer dann ganz andere Papiere vor. Es handelt sich um einen 22-jährigen Nigerianer. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Vor kurzer Zeit gab es bereits einen ähnlichen Vorfall in Deilinghofen, bei dem der Abholer jedoch flüchtete. Die Ermittlungen laufen.

