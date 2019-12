Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Hemer (ots)

Am Teilfeld wurde am Mittwoch, zwischen 13.50 und 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Diebe zertrümmerten ein Kindersparschwein aus Keramik, um das Geld zu kommen und stahlen mindestens zwei Uhren. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Deilinghofen nimmt die Polizei in Hemer (02372- 9099-0) entgegen.

